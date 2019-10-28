機車行駛快車道被依公共危險逮捕送辦 網友怒…疑執法過當

2019-10-28 13:06:24

〔記者方志賢／高雄報導〕一名方姓男子昨下午騎機車經民族路快車道，穿梭在車陣中，遭警攔查開單後，方男不聽勸阻，仍往快車道狂飆，警方又上前攔截，依法逮捕送辦，臉書粉專「台灣機車路權促進會」貼文為車友抱不平，認為行駛快車道竟被以公共危險罪逮捕送辦，質疑執法過當！

警方表示，昨下午4時許，員警經民族、同盟路口巡邏時，見一輛機車疾駛在民族一路快車道上，民族路設有汽機車分流的分隔島，警方尾隨至民族、建國路口攔查，並依道路交通管理處罰條例43條第1項舉發「危險駕駛」，並告誡方姓騎士勿再犯。

警方說，沒想到方男不聽勸告，持續行駛民族陸橋的快車道，並穿梭車陣中，相當危險，員警開警示器攔查，但騎士第一時間也未接受攔查，直到民族路左轉信守街，才被員警攔下，並依公共危險罪嫌逮捕送辦。

對於網友認為騎士行駛快車道竟被以公共危險罪逮捕送辦，質疑員警執法過當，警方說，方男不顧公眾往來安全，以危險駕駛方式騎機車，對於公眾生命財產形成危險，已觸犯刑法第185 條第1項，依法逮捕送辦。

「台灣機車路權促進會」昨於臉書發文為車友抱不平，今上午又上傳方男的行車紀錄器的影片，要網友看看員警所謂的危險駕駛，所謂的穿梭於車陣中相當危險。

引來大批留言，有網友：「 到底哪裡公共危險了，是這員警自己說得算吧？」「騎快車道有公共危險罪？」但也有網友說：「白牌騎快車道（禁行機車）-違規未依兩段式左轉-違規、光這兩項就很明顯違規啊，警察應執法沒錯啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法