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「台灣萬里長城」開發未經水保核准 「林務局長」被訴

台南市白河區「台灣萬里長城」遊憩區開發案未經水保核准，城主「林務局長」今被起訴。辦案人員指出，2018年7月的空拍圖已可見萬里長城開發案出現土壤流失情形。（紅色圈處）（記者王俊忠翻攝）

台南市白河區「台灣萬里長城」遊憩區開發案未經水保核准，城主「林務局長」今被起訴。辦案人員指出，2018年7月的空拍圖已可見萬里長城開發案出現土壤流失情形。（紅色圈處）（記者王俊忠翻攝）

2019-10-28 14:05:33

首次上稿12:15
更新時間14:05（新增城主背景）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署檢察官謝欣如偵辦南市白河區的「台灣萬里長城」遊憩區開發案，涉嫌未擬具水土保持計畫、未向主管機關申請同意，逕自開挖山坡地整地、興建建築物、鋪設水泥鋪面，導致水土流失，違反水土保持法與區域計畫法。今天檢方依法起訴遊憩區城主「林務局長」。

「林務局長」回應說，文創館依法設立，有商業登記證明及繳稅資料，絕無非法開業。對水保認定一事，這是去年查察結果，這段期間積極申請變更地目，會再向相關主管機關說明，也尊重司法調查。

據了解，原名林士榮的「林務局長」，多年前因在嘉義山區興建飯店，因土地糾紛遭林務局撤照，林士榮不滿遭林務局欺壓，毅然改名「林務局」，他以「林務局」狀告林務局，在當年引發熱議，後來他更升格、改名為「林務局長」，並到白河經營台灣影視文化城，成為台灣本土劇拍攝重鎮，也再興建白河萬里長城，名噪一時。

檢方起訴指出，被告「林務局長」是南市白河區某2筆地號的山坡地所有權人，是水土保持法規定的水土保持義務人，林姓被告竟未擬具水土保持計畫並報請主管機關核准，即於2017年2月24日起至7月19日止，未經主管機關同意，擅自在上述山坡地擴大開挖整地，且開發建築物8棟共896平方公尺，並在該處闢設「萬里長城遊憩區」，對外號稱是台灣的萬里長城，很有看頭，收費供遊客入內遊憩，已導致水土流失。南市府水利局會同水保服務團人員於2018年7月12日到場會勘、發現上情。

檢方調查，林姓被告明知坐落南市白河區六重溪段內的7筆土地，土地使用分區均為山坡地保育區，使用地類別分別為農牧、林業等用地，竟未向主管機關申請辦理變更土地使用並報經上級機關核備，於不詳時間擅自將上述土地加以整地，設有多棟建物、圍牆，並鋪設水泥鋪面，違反土地使用分區管制規定。

其後，南市府於2018年6月27日對林姓被告處以新台幣15萬元罰鍰，並令其停止一切非法使用行為，且應於處分書送達的次日起3個月內依法申請合法使用或恢復原狀，然而經白河區公所於2018年11月6日現地勘查，林姓被告仍未合法申請使用或恢復原狀，上述土地仍設有多棟建築物、圍牆及鋪水泥鋪面。

南檢襄閱主任檢察官林仲斌表示，林姓被告所為是違反水土保持法第33條第3項前段水土保持義務人於山坡地內從事開挖整地，未先擬具水土保持計畫，致生水土流失罪嫌，及違反區域計畫法第22條之不依限恢復土地原狀罪嫌；水保法部分可判6個月以上、5年以下徒刑。檢方並籲請民眾勿再到台灣萬里長城遊憩，以免發生水土流失的危險。

2019年5月，辦案人員到南市白河區萬里長城開發案會勘。（記者王俊忠翻攝）

2019年5月，辦案人員到南市白河區萬里長城開發案會勘。（記者王俊忠翻攝）

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