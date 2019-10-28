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都屬「警」字輩 等了半年...地院法警終於換穿「新衣」了

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服。（記者張議晨攝）

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服。（記者張議晨攝）

2019-10-28 09:58:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕全國警察今年4月18日換裝藏青色新式制服，比照警察制服穿著的「法警」，相隔半年後，終於陸續換裝；宜蘭地院法警今換上新制服，版型與警察一致，但材質有些許不同，改用成本較高，但較具彈性、透氣的聚酯纖維為主；有法警換穿新衣後說，新制服更有活力感！

法警制服依法警管理辦法第11條規定，穿著比照警察，準用「警察服制條例」，但今年4月中旬警察換穿新衣後，法警仍未同步更換，有民眾到院後納悶詢問，「法警怎麼沒有換制服？」直到今年10月中旬，高院才宣布法警換穿新制服。

今天宜蘭地方法院上午8時起，法警換下有20多年歷史的灰色「警便服」，改穿藏青色制服，與全國警察機關制服一致，僅在臂章部分的和平鴿處，多了天秤，象徵司法機關。

警察制服材質以棉質為主，但執勤流汗時，衣服容易出現白白鹽漬，地院法警制服以彈性、透氣且較為輕薄的聚酯纖維為主，便利院內執勤。

一名資深法警說，法警制服是警察穿什麼，他們就穿什麼；這次採購可以選材質，雖然成本較高，但主要還是以舒適性為主，且版型硬挺、耐磨，穿上新衣執勤，更有戰鬥感。

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服，但法警臂章上的和平鴿，多了象徵公正的天秤。（記者張議晨攝）

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服，但法警臂章上的和平鴿，多了象徵公正的天秤。（記者張議晨攝）

法警新制制服的褲裝，也比照警察多了功能口袋。（記者張議晨攝）

法警新制制服的褲裝，也比照警察多了功能口袋。（記者張議晨攝）

法警制服的材質，採購時以透氣、具彈性的聚酯纖維為主。（記者張議晨攝）

法警制服的材質，採購時以透氣、具彈性的聚酯纖維為主。（記者張議晨攝）

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服。（記者張議晨攝）

宜蘭地方法院法警室，今起換裝新式警察制服。（記者張議晨攝）

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