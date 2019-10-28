疑被毒害 狗兒「靈性」陳情波麗士大人

南投分局巡邏箱附近赫見1隻疑被毒害的流浪犬，網友解讀是狗兒要波麗士大人主持公道。（記者謝介裕翻攝）

2019-10-28 07:41:07

〔記者謝介裕／南投報導〕毒狗事件又一樁﹗

南投市舊福利中心對面空地有1隻流浪犬倒臥路旁，被社區民眾發現時，已無生命氣息，且口吐白沬，極可能是被惡意毒害，令愛狗人士相當氣憤，並表示，該狗陳屍地點周邊剛好有南投分局所設的巡邏箱，難不成是要波麗士大人替其主持公道？也立即打電話向警方報案，希望早日將涉嫌毒狗的不法之徒揪出究辦。

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該毒狗事件被PO上網路地方社群後，引發網友熱烈討論，除砲轟毒狗的人夭壽、沒良心、可恥、可惡以外，也認為該流浪犬相當有靈性，才會在警方所設的巡邏箱附近嚥下最後一口氣，保證一定會有人幫其處理「身後事」，警方目前也積極調閱路口監視影帶調查偵辦中。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永指出，近5年來，該所 接獲疑似毒狗、毒貓的案件，每年都在20件以下，對於上述流浪狗疑被毒害一事，也會協助警方調查，且依據動保法相關規定，宰殺、故意傷害或使犬貓等動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，提醒民眾不要心存僥倖，一旦傷害動物的事證確鑿，絕對依法追究責任。

除此，南投縣只有1座公立動物收容所，在收容呈現飽和狀態下，家畜疾病防治所遂積極展開「動物收容所新建工程」，目前已進入完工驗收階段，年底前可望正式啟用，屆時，收容上限約400隻，較以往增加100隻，將可讓被收容的犬貓等動物，獲得更好的照料。

南投分局巡邏箱附近赫見1隻疑被毒害的流浪犬，網友解讀是狗兒要波麗士大人主持公道。（記者謝介裕翻攝）

南投縣唯一的公立動物收容所新建工程，目前已進入完工驗收階段。（記者謝介裕攝）

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