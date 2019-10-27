為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄百貨商圈櫃姐遭尾隨入廁環抱襲胸 色男判5年

高雄百貨商圈櫃姐遭尾隨入廁環抱襲胸，色男被判刑5年。示意圖。（資料照）

高雄百貨商圈櫃姐遭尾隨入廁環抱襲胸，色男被判刑5年。示意圖。（資料照）

2019-10-28 00:12:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓男子被控今年3月間，涉嫌尾隨高雄一名櫃姊進入三多商圈女廁，環抱強襲胸部，還用膠帶封嘴恐嚇「再叫就殺了你」，阻止她喊救，所幸警方迅速逮到人，許男否認犯行，辯稱患有憂鬱症，高雄地院認為未影響他犯案時辨識能力，以強制猥褻罪判刑5年、可上訴。

判決書指出，許男（51歲）是名蛋糕師傅，已經離婚，今年3月間潛入某百貨公司2樓女廁，將走廊上監視器鏡頭撥向他處，再到外面守候，再尾隨被害人櫃姐入廁，當櫃姐開門走出時，許男涉嫌自後環抱襲胸。

櫃姐驚聲尖叫並抵抗，被告拿出膠帶貼她嘴，並壓制她在地，恐嚇「再叫就殺了妳」，櫃姐掙脫撕掉膠帶呼救，許男仍不死心，再把膠帶貼回，企圖將櫃姐拖進隔間內，呼救聲驚動其他人趕來查看並喝斥，被告見事跡敗露倉皇逃離，回到車上換裝，再回現場藏匿。

警方獲報趕到3樓男廁發現他，經櫃姐指認，並搜出剪刀、犯案衣物，被告只承認曾進女廁，雖有摀櫃姐的嘴，也有拿膠帶貼嘴巴，但從頭到尾沒碰她身體，還稱自己有憂鬱症服藥，供稱該櫃姐是網紅曾劈腿，令他厭惡才出手敎訓。

櫃姐出庭駁斥被告說法，強調自己根本不是網紅，FB也設定為不公開，被強行環抱襲胸時，卻未質問有無劈腿，指控被告企圖侵害，已造成她有嚴重心理陰影。

合議庭審理認為櫃姐的供述一致，她的下巴紅腫、食指腫脹等傷勢，也與她描述過程相符，不採信被告辯詞，依犯攜帶凶器強制猥褻罪，判處5年徒刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
孟加拉籍色狼猥褻13歲少女 硬拗「摸一下又沒什麼」

孟加拉籍色狼猥褻13歲少女 硬拗「摸一下又沒什麼」
女子巷內遛狗遭猥褻 襲胸男今落網

女子巷內遛狗遭猥褻 襲胸男今落網
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
少女遭搓乳猥褻隱忍5年 色姨丈被判刑

少女遭搓乳猥褻隱忍5年 色姨丈被判刑
對女服務員襲胸 男大生辯稱精神疾病發作

對女服務員襲胸 男大生辯稱精神疾病發作
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播