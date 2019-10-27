高雄百貨商圈櫃姐遭尾隨入廁環抱襲胸 色男判5年

高雄百貨商圈櫃姐遭尾隨入廁環抱襲胸，色男被判刑5年。示意圖。（資料照）

2019-10-28 00:12:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕許姓男子被控今年3月間，涉嫌尾隨高雄一名櫃姊進入三多商圈女廁，環抱強襲胸部，還用膠帶封嘴恐嚇「再叫就殺了你」，阻止她喊救，所幸警方迅速逮到人，許男否認犯行，辯稱患有憂鬱症，高雄地院認為未影響他犯案時辨識能力，以強制猥褻罪判刑5年、可上訴。

判決書指出，許男（51歲）是名蛋糕師傅，已經離婚，今年3月間潛入某百貨公司2樓女廁，將走廊上監視器鏡頭撥向他處，再到外面守候，再尾隨被害人櫃姐入廁，當櫃姐開門走出時，許男涉嫌自後環抱襲胸。

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櫃姐驚聲尖叫並抵抗，被告拿出膠帶貼她嘴，並壓制她在地，恐嚇「再叫就殺了妳」，櫃姐掙脫撕掉膠帶呼救，許男仍不死心，再把膠帶貼回，企圖將櫃姐拖進隔間內，呼救聲驚動其他人趕來查看並喝斥，被告見事跡敗露倉皇逃離，回到車上換裝，再回現場藏匿。

警方獲報趕到3樓男廁發現他，經櫃姐指認，並搜出剪刀、犯案衣物，被告只承認曾進女廁，雖有摀櫃姐的嘴，也有拿膠帶貼嘴巴，但從頭到尾沒碰她身體，還稱自己有憂鬱症服藥，供稱該櫃姐是網紅曾劈腿，令他厭惡才出手敎訓。

櫃姐出庭駁斥被告說法，強調自己根本不是網紅，FB也設定為不公開，被強行環抱襲胸時，卻未質問有無劈腿，指控被告企圖侵害，已造成她有嚴重心理陰影。

合議庭審理認為櫃姐的供述一致，她的下巴紅腫、食指腫脹等傷勢，也與她描述過程相符，不採信被告辯詞，依犯攜帶凶器強制猥褻罪，判處5年徒刑。

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