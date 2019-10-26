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扯！赴中教導假結婚真賣淫面試 移民官停職還可領半薪

移民官竟應人蛇集團首腦之邀，到中國指導女子面談技巧，幫助她們入境「假結婚真賣淫」。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

移民官竟應人蛇集團首腦之邀，到中國指導女子面談技巧，幫助她們入境「假結婚真賣淫」。示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2019-10-27 06:24:17

首次上稿 10-26 23:51
更新時間 10-27 06:24

〔記者吳政峰／台北報導〕內政部移民署中區事務大隊陳姓專員，涉嫌與人蛇集團勾結，親自赴中指導中女如何成功通過假結婚面試，以利來台賣淫，日前被台中地院依違反兩岸人民關係條例判刑1年10月，內政部認為判決確定之前不宜讓他續任公職，日前向公懲會聲請停職獲准，但他還是得領取半薪。

本案爆發之初，陳員面臨刑事調查已先被移停職，而後他申請復職獲得移民署同意，轉調南投收容所，領取全額薪水，直到8月27日台中地院有罪判決出爐，內政部認為茲事體大，緊急再向公懲會聲請停職，由黃梅月（受命）、廖宏明（審判長）、吳謀焰、吳景源、張清埤（3人均陪席）組成的合議庭認定情節重大，裁准停職聲請。

陳員雖然被停職，但依照「公務人員俸給法」規定，仍得領取半薪，直到被公懲會判撤職、休職、免職，或是本人主動辭職，敘薪才會中止，且已領走的錢國家無權追回；不過，銓敘部函示機關是「得」而非「應」發給半薪，也就是機關權衡停職原因及基本生活條件後，若認為不敘薪不致造成他的生活困難，也可連半薪都不給。

惟今年7月通過的「法官法」則有追回半薪的「陳玉珍條款」，若司法官被依貪污罪判刑確定，不論基本生活條件為何，停職期間所領的半薪應全數繳回，明年7月生效；「公務員懲戒法」也曾被外界質疑沒有追回條款，2013年間前南投縣長李朝卿涉貪申請復職，意外爆出公務員停職可領半薪的爭議，當年一度傳出要修法追回，但最後不了了之。

陳員與專營「假結婚真賣淫」的郭姓人蛇集團首腦熟識，郭女知道陳深諳移民面試程序，2010年間特地安排他和人頭丈夫赴中娶親，請他指導中女入境時如何應對，傳授答覆移民官的面談技巧，2013年間成功協助一名中女來台，未料中女賣淫償還了104萬元手續費，郭女還說尚欠105萬元，不堪折磨的中女只好向恩客求助。

檢警獲報追緝郭女集團，意外查到陳員涉案，循線了解，又發現他曾試圖幫助另一名中女來台，但在移民官面談這關就鎩羽而歸。

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