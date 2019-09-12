越配欠百萬賭債 推16歲女兒下海

2019-09-12

還遭婦人的小王蹂躪

〔記者吳俊鋒／台南報導〕嫁來台灣的40歲越南籍阮姓婦人，因嗜賭欠債百萬，去年竟把時年16歲、住在越南的女兒小畢（化名）以觀光名義騙來台後，推入火坑，女兒接客所得不僅全被她拿走，女兒也成為阮婦的「小王」洩慾對象。直到阮婦同鄉「阿好姨」發覺小畢護照遭母扣留，處境堪憐，鼓勵她勇敢求助，才總算脫離慘境。

被母騙來台 逼賣靈肉

檢方與移民署調查，小畢因雙親離異、母親嫁到台灣，她由祖父母帶大，超過10年未見到母親。沒想到母親去年找上她，謊稱帶她來台灣玩，去年5月來台後，馬上被送到中南部的陪酒KTV坐檯。

阮婦與其台灣籍的田姓小王共同媒介小畢與男客性交易，任女兒讓人蹂躪，所得全被她拿去，小畢分文未得。

據調查，阮婦先前已3次安排小畢以觀光名義來台，每次停留1個月，一來台就被母親逼迫下海，期間雖曾抗拒，但阮婦軟硬兼施，讓小畢只能持續忍受。小畢第4次被安排來台後，阮婦變本加厲，簽證到期不讓她回越南，變成非法居留，繼續陪酒賣淫。

今年2月農曆春節期間，阮婦與台籍丈夫回越南，將小畢託給同鄉阿好姨看顧。阿好姨發覺小畢未成年，卻被要求「上班」，且護照也被母親扣住，內情不單純，鼓勵她報警。警方將案件轉給移民署專勤隊調查，這才揭發狠母逼女下海的惡行。

母同鄉獲知後 鼓勵報警

據了解， 阮婦改嫁來台3年，丈夫在台中捕魚，平時未同住，她謊稱自己到熱炒店擔任廚房工作，實則在聲色場所上班，還與田男偷情。

檢方指揮專勤隊，今年3月間陸續將本身也在聲色場所上班的阮婦、阮的48歲田姓男友，還有陪酒KTV業者、嫖客等5人拘提到案。台中地檢署偵辦後，將全案依觸犯人口販運防制法、兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法