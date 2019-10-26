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首頁　>　社會

10/26 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落雲林

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

2019-10-26 22:16:59

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月26日）開獎的第108000257期今彩539，頭獎共1注中獎，可得800萬元，由雲林縣斗六市雲林路二段230號1樓的「鑫鑫彩券行」開出；第108000257期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000257期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、07、08、09、10、13、15、18」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共260注中獎，每注可得500元；肆獎共3427注中獎，每注可得100元。

第108000257期今彩539中獎號碼為「03、15、20、25、35」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共155注中獎，每注可得2萬元；參獎共5783注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5297注中獎，每注可得50元。

第108000257期39樂合彩中獎號碼為「03、15、20、25、35」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共216注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6473注中獎，每注可得1125元。

第108000257期3星彩中獎號碼為「985」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000257期4星彩中獎號碼為「5374」，正彩2注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（圖擷取自台灣彩券官網）

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