Foodpanda外送美食員迴轉未注意 被無照少年撞上

楊姓Foodpanda美食外送員的機車被撞倒地 。（記者魏瑾筠翻攝）

2019-10-26 15:03:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市36歲楊姓Foodpanda美食外送員，昨天晚間11點多，在八德區介壽路二段332號前迴轉時，未注意後方無照駕駛的17歲機車騎士直行在車道上，雙方發生擦撞，楊女當場倒地，身體多處挫傷送醫。

八德分局交通分隊分隊長林芳宜表示，昨天晚間11點40分，接獲民眾報案在八德區介壽路二段路段發生交通事故，經警方到場了解為楊姓機車駕駛於路旁欲迴轉往大溪方向時，與直行往桃園方向的陳姓機車駕駛發生碰撞。

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警方表示，雙方酒精測試值為零，楊女由救護車護送就醫，警方在此呼籲駕駛車輛應減速慢行，並注意車前狀況，以避免危險發生。

桃園市消防局表示，楊女左大腿及腰部疼痛、無明顯外傷，意識清楚生命徵象穩定，送聖保祿醫院。

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