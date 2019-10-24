「沁樂園」負責人過世 澎湖唯一公娼館走入歷史

2019-10-24 07:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖僅剩的一家合法公娼館「沁樂園」，因許姓負責人過世，根據現行法規，公娼館負責人及營業地址不得轉移的落日條款，正式吹起熄燈號，目前全國僅剩下桃園還有公娼館，隨著沁樂園熄燈，象徵一個時代歷史任務的結束。

早年澎湖因戰略需求，駐軍人數眾多，公娼館及軍中特約茶室林立，但隨著解嚴，駐軍人數銳減，澎湖目前僅剩唯一一家公娼館「沁樂園」，現僅有3名「小姐」，年齡總和超過200歲，而負責人也已百歲高齡，日前傳出過世消息，正式走入歷史，澎湖縣政府警察局行政科表示，依法家人呈報死亡證明後旋即撤牌。

位在馬公市新生路上的沁樂園，民國56年取得營業許可證，登記在許姓婦人名下，一度因原屋主有意收回，改建其他用途，傳出熄燈號，因此負責人親友以800多萬購買現在營業場所的50餘坪土地，當時算是高價，但現在卻漲為每坪30餘萬元，熄燈後將整地改建大樓，獲利相當可觀。

根據統計，去年全國公娼家數包括台中、宜蘭、桃園及澎湖有4家。但台中市公娼館去年底熄燈；宜蘭今年也廢止「宜蘭縣性交易服務者及場所管理自治條例」，後來僅剩桃園與澎湖兩地還有公娼館，隨著澎湖沁樂園負責人過世撤牌後，全國就剩下桃園唯一一家公娼館，當年特殊歷史背景產物，最後也有謝幕的一天，淹沒在時間洪流中。

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