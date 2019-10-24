她收到「音容宛在」白包怒報警 追查出職場霸凌事件

2019-10-24 06:26

〔記者王捷／台南報導〕孫姓女子收到「音容宛在」白包，以為被下降頭，最後冷靜下來報案，結果才發現「寄件」的林姓男子自稱是被害人，他懷疑寄出白包的「藏鏡人」是之前的同事，因工作與同事口角，還檢舉他職場霸凌，懷疑是同事以他的名義到處寄白包，已經做了2次筆錄，但手邊沒有證據，同事也已經離職，警方認為，若林男懷疑屬實，「藏鏡人」可能違反個資法，檢察官得知內情後也以單一指證為由做出不起訴處分。

50多歲的孫女在今年5月收到一包屬名給她的「音容宛在」白包，打開以後發現裡面夾著一張冥紙與林男的住址與電話，起初她以為自己被下降頭，急忙撕毀白包，直到冷靜下來後，又用膠帶將白包黏好報案，她認為，白包上有指名給她，但又不認識林男，因此希望警方能找出惡作劇的人。

警方從白包撕毀又柔爛的狀況可以猜想，孫女當下真的很恐懼，因此受理恐嚇罪，通知林男到警所做筆錄，但林男向警方說，他才是受害人，因為這兩天他已跑到高雄、台南的警所做筆錄，都是有人懷疑他寄白包恐嚇，因為兩封白包內有他的名字與聯絡方式，如果真的要恐嚇對方，何必要讓對方知道他是誰？

林男向警方強調，一定有「藏鏡人」用他的名義寄白包給被害人，他懷疑「藏鏡人」就是公司的同事，因為曾與同事在工作上起口角，雖然懷疑，但沒證據能證明，同事也已離職無法對質。警方認為，「藏鏡人」可能違反個資法，會想辦法調查。

不過，檢察官認為，孫女收到的白包中有林男的住址與電話，不同一般的恐嚇手法，但是目前只有孫女的單一指證，因此做出不起訴處分。

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