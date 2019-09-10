羅東博愛醫院傳職場霸凌 執行長發道歉聲明致歉

2019-09-10 16:11

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東博愛醫院8日檢視院內公共環境，醫院執行長許子文帶頭翻箱倒櫃，把護理人員的水壼、泡麵丟在地上，招致職場霸凌批評聲浪，許子文今天發出道歉聲明，承諾深切檢討，改進與同仁的溝通方式。

許子文昨天先透過羅東博愛醫院發「聲明稿」，文中強調此事檢視公共環境，過程中造成醫護同仁感受不佳，他會調整溝通方式，文末附註「立書人：羅東博愛醫院執行長」，今天改以「道歉聲明」發出，用字遣詞軟化許多，最後署名「羅東博愛醫院執行長許子文」。

許子文在道歉聲明中表示， 8日當天公共空間環境巡檢，提醒主管們重視環境衛生、日常管理，並從小細節著眼，但過程中過於激烈的行為舉措，使護理同仁感到不被尊重，他為此鄭重致歉。

文中指出，羅東博愛醫院昨天下午召開內部座談會，他與院長、各主管參加，也開放10多名基層護理人員參與對話，請大家暢所欲言，不必擔心被追究，相關意見列為專案改善，另職醫科主任說明院內職場不法侵害申訴流程，顯示絕非外界所稱的閉門封口會議，最後強調，大家的關心與指教，他都虛心接受。

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