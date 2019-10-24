男子醉後失控親友報警求援 家屬控竟銬死在派出所無人知

2019-10-24 00:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣鍾姓男子17日晚間與親友飲酒，鍾男最後失控撞擊地面，更一度衝向馬路，當時頭部與手部均受傷流血，警方獲報到場後將鍾男帶回派出所上銬留置。不過家屬控訴，警方未在第一時間送醫，直到鍾男妻子前往帶鍾男回家時，驚覺鍾男已氣絕身亡，但派出所竟未發現，通霄警分局事後僅回應「遺憾」、「對不起」等語，家屬因而不滿警方，控訴警方草菅人命，且應賠償。

家屬指出，鍾男在汽車保養廠工作，家中尚有還在就讀國、高中的兩名孩子，妻子靠打工賺取微薄收入貼補家用。鍾男的哥哥表示，弟弟酒後雖醉鬧事受傷，但請警方處理，警方當下可能因天色昏暗警方未發現鍾男傷勢，但是帶到燈光明亮的派出所後，仍延誤送醫時機，導致鍾男氣絕派出所。鍾男兄長痛批警方，要求警方負責。

鍾男兄長表示，其弟約當天晚間8點前往鄰近的叔叔家與親友飲酒，大約於2小時後，其弟酒後失控，過程中頭部與手部受傷。

鍾兄說，當時在場的鍾男堂弟與友人隨即報警，警方到場將酒後失控的鍾男壓制後，帶回派出所銬住，結果約半小時後其弟媳前往通霄警分局時，發現丈夫已經斷氣。

鍾男兄長怒控，警方將人銬在派出所，未關注鍾男身體狀況，似乎「事不關己」，出事後更辯稱以為其弟因酒醉昏睡，與警方協調時卻只換來「遺憾」、「對不起」等語句，但一條人命並非簡單幾個字就可帶過，更非以等待司法調查為由搪塞。

警方指出，當時接獲報案趕抵現場時，與鍾男共同飲酒的親友曾說，鍾男當晚喝了8杯250毫升的高粱加啤酒，因此酒後失控，不只辱罵員警更有身體拉扯，出於保護鍾男，所以將人帶回派出所保護管束，同時並聯絡鍾妻將鍾男帶回。

警方表示，從把鍾男帶回派出所至鍾妻到派出所，過程約18分鐘，期間員警有關注鍾男，當時還有心跳與呼吸胸部起伏等跡象，且鍾男也未向員警表示有身體不適狀況。

警方說，待鍾妻到場要喚醒鍾男時，發現鍾男失去意識，隨即進行CPR急救並通知救護車，無奈送醫後仍回天乏術。至於死因，警方稱目前鍾男已相驗，結果尚未出爐，至於鍾男是否因心臟或其他疾病致死，警方表示因偵查不公開，不便透露。

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