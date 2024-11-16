千萬買漏水宅、鄰居裝基地台 買家控屋主與仲介共謀坑殺卻敗訴

黃姓婦人控訴透過仲介購買的千萬房屋有滲漏水及鄰房基地台，指屋主與仲介隱瞞事實涉詐欺，台南地院認為證據不足，判決無罪。圖為示意圖，非新聞中房屋。（資料照）

2024/11/16 16:29

〔記者王捷／台南報導〕黃姓婦人透過仲介花千萬買到漏水屋，鄰居還裝電信基地台，控2仲介、2屋主共謀坑殺買家，涉嫌詐欺與背信。台南地院調查後，認為黃婦未提出充分證據證明仲介與屋主故意隱瞞瑕疵，判決無罪。

黃婦去年9月透過洪姓、吳姓仲介，與陳姓、羅姓屋主簽訂買賣契約，以1100萬元買了一棟房。入住後，黃婦發現房屋1至3樓多處滲漏水，鄰房屋頂設有電信基地台，認為被告隱瞞重大缺失，致其受損失。

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黃婦主張，房屋交易過程中，屋主在「不動產現況說明書」第35項明確勾選「無滲漏水」，且賞屋時以家具及重新油漆掩蓋滲漏跡象，同時對鄰房的電信基地台未作任何說明，讓她陷入錯誤完成交易，認為仲介、屋主4人共謀坑殺買家，涉詐欺罪，並對仲介追加背信罪指控。

屋主、仲介否認犯罪，表示房屋滲漏水問題早於2017年修繕完畢，並由建商提供5年保固，交易時房屋現況良好。此外，鄰房電信基地台屬公開設施，並未刻意隱瞞，仲介已履行目視檢查義務，確認房屋現況與委託人描述一致，雖然黃婦有提出房屋檢測報告，但報告是交屋後進行，不足以證明交屋前就有瑕疵。

法院審理時，認為黃婦在交易前已多次檢視房屋狀況，並於契約中保留解約權利，其提出的滲漏水照片及檢測報告，都是交屋後取得，無法證明交屋前瑕疵存在，鄰房電信基地台部分，不在契約中需特別告知的範圍，這是黃婦對屋主、仲介告知義務的擴大解讀，無法成立，最後判4名被告無罪。

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