女子參加勞動服務役控性侵 村長交保限制住居

2019-10-23 14:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名28歲女子因偽造有價證券被判刑，為獲緩刑，她前往田尾鄉一處公園打掃服勞動服務役，卻被負責督導的陳姓村長毛手毛腳，帶到工寮性侵，事後女子一度割腕自戕，最後決定蒐集錄音證據後再報警。彰化地檢署獲報，昨日將陳姓村長拘提到案，認為涉犯妨害性自主罪嫌重大，彰化地院今早開聲押庭諭知交保20萬元並限制住居。

根據女子指控，她於本月14、16、17、20日需前往田尾鄉一處公園服勞動服務役，每天8小時，一起服勞動役的有3個人，17日陳姓村長以打掃為由，將她私自帶到一處工寮，以為交辦工作，卻對她對她毛手毛腳，最後性侵她，當時她無力反抗，20日村長又找理由對她亂摸、親吻，她為了保護自己，決定用手機錄下兩人對話蒐證。

從錄音中聽到女子不斷喊著，「不要，我要工作啦！」也不斷哀嚎說「我不喜歡這樣」、「不舒服」，但錄音中的男子卻不斷說「沒關係啦！」「來啦！」還叫女子放輕鬆，直到女子說「會痛！」「不舒服」，才作罷。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，21日接獲通報，立即指派婦幼組專責檢察官陳昭蓉指揮北斗分局偵辦，並對陳姓村長住處及相關處所進行搜索，22日拘提陳嫌到案說明，訊後認陳嫌有親吻及撫摸行為，涉犯刑法妨害性自主罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證之虞，今日凌晨向法院聲押。

葉建成指出，彰檢遴選該鄉公所為義務勞務執行機構，內容為公益性質的社會服務及環境清潔整理，從2011年起，該鄉共接受義務勞務執行216件，執行狀況正常，觀護人每季也會不定期訪查，最近1次查訪為本月14日，未發現異常，亦無執行個案反應陳姓村長有其他不當行為，對於這次突發個案，檢方已針對陳姓犯嫌涉案部分，加速從嚴偵辦。

對此陳姓村長受訪時向天發誓「自己是清白的！」否認對該女子有不禮貌，並指對方誣告，他表示，女子表現還好，有時會找理由推拖工作，懷疑女子因為不想做太累的工作誣陷他。

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