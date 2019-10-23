首屆車輛救援挑戰賽週末屏東登場 新竹縣消防員拚命猛練

2019-10-23 08:18

［記者黃美珠／湖口報導］不幸車禍後受困在車內的傷患猶如陷在另1種密室中無助。為了幫這類遭遇不幸意外者迅速脫逃出「密室」，新竹縣政府消防局消防員們和義消弟兄最近1個多月勤練功，要當車體「破壞王」，準備在本周末於屏東登場、消防署主辦的全國首屆車輛救援挑戰賽上，跟其他縣市的消防菁英一較高下。

新竹縣這次消防員和義消將各派1隊出賽，加上後備人員，總共約有20人參與挑戰。

新埔消防分隊分隊長江毅豪說，比賽以受困者的多寡，設定出標準、和複雜2種情境的考驗。前者受困傷者1人，脫困任務須在20分鐘內完成，後者則是有2名傷患受困，設定30分鐘就得搞定。

由於車禍發生的狀況千奇百怪，可能是2車交疊，也有可能是3車撞擊後有車翻覆、或交疊等。

因此當他們抵達現場，首要就是得先全面性的檢視整個事故現場，確認有沒有汽油逸漏、或玻璃碎片散落等可能導致其他危險發生的現象，接著就要縝密的思考、計畫如何克服現場地形等的限制，才能在兼顧自身安全之下，迅速幫受困者脫困。

江毅豪說，這次出賽以該局第3大隊為主力。為了爭取佳績，他們9月初就已開訓，本週更是天天密集做最後的衝刺。而派出的消防員包含有小隊長、分隊長等外勤幹部，配合火場和救助教官們共同努力。

第3大隊表示，依出勤救護的狀況粗略統計發現，獲報時「研判」可能需破壞車體才能執行救援的車禍意外，大約佔目前車禍救護案件的1、2成，而「到場後」真正要破壞車體的，大約又只剩下一半。

儘管如此，考慮到國人開車族很多，加上有越來越多車速快的國道或快速公路，往往就是最容易發生車禍意外後有人受傷被困的路段。所以如何搶在前述黃金時間內，快速破壞車體幫傷者脫困，成了近年救護工作上的新「顯學」。

江毅豪說，這1個多月的練習，多虧新工義消分隊分隊長胡雲添支援，無償提供吊車吊掛演練用車輛、以及演練場地。新竹縣消防之友會第3分會分會長、新埔鎮長林保祿也致贈加菜金替大家加油打氣。

3大隊則呼籲民眾，如果真的開車不幸碰上意外且受困，當消防員抵達時，如果意識仍清楚，他們最需要即刻掌握的資訊就是：受困人數、受困者的傷勢、以及特殊車種如油電車是否已經斷電等。這些看似基本而簡單的訊息，卻非常有助他們推進救援的速度。

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