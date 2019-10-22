登山接駁車司機翻車身亡有內情？花蓮檢警重啟調查

2019-10-22 15:13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮47歲馮姓登山接駁車駕駛18日在萬榮林道36K彎道的碎石下坡路，不明原因車輛滑落邊坡6米，人被拋出車外身亡，昨晚有網友貼文懷疑「事件不單純」，還有山友爆料「前一週馮男曾遭恐嚇」。花蓮警方今天表示，原本檢方相驗後也認定是意外，但因網友有相關質疑，檢警決定重啟調查，遺體也將進行解剖。

「本來以為只是一場意外事故」！轄區鳳林警分局表示，警方在18日接獲報案，馮姓駕駛因地形險峻導致翻車，經巡山員及消防局到場確認駕駛已明顯死亡。全案經初步調查，20日已報請檢察官相驗完畢，判定是單純意外，家屬對死因沒有意見，遺體已交給家屬處理。

本報昨天獨家報導 ，曾與馮男互動過的山友在臉書貼文稱「上週馮男曾稱自己遭到恐嚇」，因此花蓮檢方決定重啟調查，法醫為求慎重，已經通知遺體先暫時冰存，將進行解剖以釐清是否有外力介入，警方表示，目前仍等候檢察官進一步指示後續偵辦動作，包括逐一通知PO文網友及相關人進行查證。

47歲馮姓男子是台電萬榮林道修復工程包商工人，也兼差接駁登山客從萬榮林道攀登百岳六順山、七彩湖，接駁來回36K每人收費3000元，如要直達42K，因需要通過陡上又陡下的36K施工便道，因此費用還要再往上加，載一團9人來回36K，收費2萬7。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法