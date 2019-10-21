獨家》登山接駁利潤豐？意外翻車身亡司機傳曾遭恐嚇

2019-10-21 23:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮林道36K在本月18日發生廂型車墜谷意外，47歲馮姓駕駛在18日在萬榮林道36K彎道的碎石下坡路，不名原因車輛滑落邊坡6米，人被拋出車外身亡。但有人懷疑事件似乎並不單純！臉書上的登山社團上，今晚有山友貼文「我要說一件很離奇的事」，指稱馮姓司機「是信守諾言的人」，如不能來一定會事先告知，但18日上午來載人的司機卻另有他人，馮當時電話不通、訊息不讀，當天下午就傳出意外，懷疑有內情！另名山友則爆料「前一週馮男曾遭恐嚇」。花蓮警方表示，已接獲相關情資，目前已調閱相關監視器，希望釐清馮男死因。

爆料女山友表示，18日馮姓司機接送的登山團體是她的朋友，馮與登山團體約好18日一早接駁時間，但出現的人不是馮姓司機，是另一名身材高大的男子。主揪領隊質疑：「可是我們接洽的是馮先生！」男子回：「這條林道是我們在載的、也是『他』叫我們來的。」男子並秀出手機內兩支號碼，但都不是馮的電話。主揪立刻打給馮，但電話未接，一行人只好坐上男子的車到36K，下車出發往六順山。她強調「馮是遵守約定的人」，沒有理由「訊息都不讀、下午2點就爆出翻車身亡」。

另名山友加碼留言爆料，他上週打電話給馮，馮透露自己「剛被人押走恐嚇」，因對方要獨占、控制萬榮林道的接駁車生意；其他山友爆料表示，近日向馮約接駁時間，馮卻說「他以後不做接駁、要退休了」，且介入搶生意者疑有黑道背景。而臉書「靠北登山大小事」貼文後，因貼文者擔心被盯上，不久已刪文。

山友也指出，馮姓接駁司機載登山客跑一趟萬榮林道，登山客來回每人收費3000元，載一車9人就收費2萬多。

台灣登百岳的風氣興盛，通往山區的林務局各個林道路況各異，登山客接駁產業應運而生。目前山友要攀登百岳六順山、七彩湖，西邊入山走林務局南投丹大林道，因孫海橋沖毀多年，山友僅能趁水位低時涉渡濁水溪床，徒步繞過管制站，或雇請熟門路的當地人騎機車接駁（一人收9000元）；除此之外，就得從花蓮萬榮林道上山。

花蓮萬榮林道雖路況不佳，多處發生大崩塌，但萬榮林道也被台電作為「新東西輸電線」（南投大觀—明潭—花蓮鳳林線）東段的保線路，因此台電年年外包廠商修路，包商及維修工人開車在林道上自由進出，不會受到9K管制站的限制，目前林道仍有多處工程進行中。

前幾天發生意外的馮姓接駁車司機，也是台電修路工人。認識馮姓司機的地方人士說，馮是老經驗，有數台怪手等重機具放在山區，協助包商修路；馮男出事的萬榮林道36K崩塌多年，早先要通過需徒步高繞，後來是馮男以重機械開出一條施工便道，長度約百米，車子陡上再陡下後接回林道。因非常陡又是碎石路面，「沒幾個人敢開車通過」，馮就是其中之一。馮在山上是「有名的膽子大」，其他的接駁車司機一般只開到36K，馮卻能直上42K，過去也有其他接駁車司機幫忙馮接駁，差點從36k滑出去。

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