恐怖！天降鐵槌砸破女童頭 康軒和員工賠620萬獲緩刑

2019-10-22 13:01

〔記者楊國文／台北報導〕知名的康軒文教周姓男總務4年前在公司9樓外牆施作外牆修繕工程，竟疏失讓2公斤的鐵槌榔頭脫落，掉落穿破一樓遮蔽罩，直接砸傷在戲水池學習游泳課的康軒幼稚園4歲女學童頭部，造成顱骨陷入性骨折等傷害，至今女童仍持續復健的漫漫長路，一審依業務過失傷害罪判周男4月，康軒文教董事長李萬吉和康軒幼稚園徐姓女園長均無罪；上訴後，高等法院審酌李萬吉和周已連帶賠償女童620萬元完畢並達成和解，今判周4月徒刑、但准周緩刑2年確定，李、徐女仍無罪，但檢方可就李涉建築法部份提起上訴。

2015年11月17日下午1時許，任職康軒文教總務部專員的周啟知，在新北市新店區康軒文教大樓9樓外牆施作固定安全網及安全繩的安全釘釘入牆面修繕工程，但周男使用的鐵鎚榔頭突然與握把分離，而從九樓露台墜落，並穿破該大樓一樓戶外戲水池上方的遮蔽罩，直接擊中在戲水池學習游泳的康軒幼稚園4歲女學童頭部，造成她顱骨陷入性骨折併蜘蛛膜下出血、頭皮多處折裂傷、臉部裂傷等傷害，血流如注，緊急送醫開刀急救，幸無生命危險。

周男坦承肇事，檢方以女童被診斷傷及腦部語言區、可能損及語言能力，及腦神經損傷致右手無力等情形，依業務過失重傷罪起訴周男、李萬吉和徐女，李另被起訴違反建築法。

一審依鑑定結果，認為女童語言能力受損，無法證明是因腦傷造成，至於右手出現無力症狀，和周男的疏忽有關。此外，女童經過持續復健、治療，右手寫字等功能已回復到正常範圍，生活自理能力也有明顯進步，認定女童傷勢雖有後遺症，但尚未達到「重大不治或難治」、「毀敗或嚴重減損」的重傷害程度，加上周和李同意共同賠償500萬元給女童，因此改依業務過失傷害罪判周4月徒刑，可易科罰金12萬元。

至於李、徐女兩人，一審認定，李和徐女未涉刑責，均判無罪。女童家屬不服，上訴高等法院。

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