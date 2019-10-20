「甩棍插入粉碎腳踝...」直播主吳小哲控遭凌虐過程

2019-10-20 13:31

〔記者方志賢／高雄報導〕直播主吳小哲今年8月直播時遭擄走毆打斷手斷腳成重傷，吳小哲今上午手腳包著紗布、坐著輪椅出面控訴遭凌虐過程，他說3嫌持球棒、高爾夫桿打斷他的手腳，甚至「用甩棍插入粉碎的腳踝，幾乎要把骨頭挑起」，讓他生不如死！

本名吳季哲的「吳小哲」，8月27日晚間在屏東縣新園鄉直播賣海鮮時，遭「包龍星直播網」洪姓負責人、陳姓員工及潘姓男子3人押走，「吳小哲」被打斷手腳丟包在新埤親水公園，警方事後逮捕3名嫌犯。

吳小哲今上午由女友、律師陪同首次公開遭凌虐過程，他說，當晚被押出去，車上3人二話不講，就對死命毆打，車開到中途，他曾趁機跳車，但他腳斷了跑不動，被抓回車上，又是一陣痛毆。

嫌犯這次用膠布綁住他手腳、矇住眼睛，用衣服蓋住頭，他聽到拉槍機的聲音，恐嚇要槍殺他，還說「用衣服蓋住身體，血才不會濺得到處都是」，最後載他到一處伸手不見五指的地方，3人分持鋁棒、高爾夫球桿及甩棍狂毆他，還挖個坑要活埋他！

吳小哲說，他被凌虐2、3個小時，陳嫌甚至「用甩棍插入粉碎的腳踝，幾乎要把骨頭挑起！」他快要昏死過去，陳嫌還拉他頭髮，不讓他昏過去，最後點燃打火機照其傷勢，見他已遍體麟傷，嫌犯才逃離現場。

吳小哲說，嫌犯離去後，他爬出來求救，期間昏厥2次，曾看到救護車經過，他努力呼救卻未被發現，不知道過了多久才被警察發現而獲救。

吳小哲表示，他手腳都被打斷，其中最嚴重的左腳，迄今仍無法活動，後續還要手術，醫師說復原狀況可能不樂觀，他現在吃飯要人餵食，大小便要人幫忙，每天生活需要2人幫忙，「自己形同廢人！」

吳小哲說，案發後對方沒有向他道歉，還貼文攻擊他，講一些非事實的事，「這要我如何原諒他們」，他感謝警方派員保護他，目前醫療費已花了70幾萬，未來還需直播賣東西賺醫療費。

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