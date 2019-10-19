為何港府有港女命案管轄權？法務部一次說清楚

2019-10-19 23:18

〔記者吳政峰／台北報導〕去年2月在台殺害女友的港男陳同佳，返港後因盜領女友帳戶等罪入監服刑，23日即將出獄，特首林鄭月娥18日發布新聞稿，指將協助陳同佳來台受審，積極態度與之前相比判若兩人，我方法務部謹慎以對，強調港方也有管轄權，應以殺人罪續押陳同佳。

港方一直以香港法律無法偵辦境外殺人為由，自認沒有港女命案的管轄權，拒辦陳同佳殺人罪，但法務部揭密，指去年6月間，香港執法人員即透過情資交換，向我方表示港方積極調查陳同佳是否於香港境內串謀殺害計畫。

法務部指出，香港保安局亦於去年3月16日對香港媒體表示，與香港警方及律政司研究在香港法律體系之下如何處理這宗案件，最重要是調查所有事情的真相；另於同年5月2日書面答覆香港議員時，亦提到就本案竭力搜集所有可能有用的證據。

法務部認為，據上所憑，顯見香港檢警等機關本已在調查陳同佳是否在香港預謀犯案，並調查相關事實及蒐集在港證據，外傳港府強調香港法庭對港女命案犯嫌無管轄權，實大相徑庭而昧於事實。

法務部進一步解釋，依香港現行刑法，雖以屬地原則為基礎，但若將此理解為香港法律絕不可適用域外，顯然不符實情，因有很多跨境犯罪行為，如果罪行一部分發生在香港，其他部分發生在香港境外，香港法律管轄此類犯罪，仍符合屬地原則。

以香港現行法律為例，「刑事司法管轄權條例」、「侵害人身罪條例」、「官方機密條例」、「防止賄賂條例」等，均有類似域外管轄的規定，均無違反香港基本法的問題。

法務部強調，今年5月間，港大法律學院首席講師張達明也表示，不論從「屬地原則」、「刑事追溯權」、「海外取證」等方面分析，「港人港審謀殺罪」是可取方法，他並批評香港政府「非不能也，實不為也」；他並說「起碼就謀殺、誤殺，擴闊域外司法管轄權，令香港法庭有權審議香港人在外地涉嫌的謀殺案，我覺得是完全可取。」

承辦本案的士林地檢署則說，向港府請求兩次司法互助及一次人犯移交，迄今從未收到回覆，但因已對陳同佳發布通緝，若他入境我國，馬上就會被警逮捕解送歸案。

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