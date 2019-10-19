彰化老婦遊苗栗功維敘失散 警動員平安尋獲

2019-10-19 11:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣87歲粘姓老婦，昨天參加社區自強活動，乘坐遊覽車到苗栗市功維敘隧道旅遊，到上車時間不見蹤影，領隊報警協尋，警方於昨晚在苗栗市區平安將老婦尋獲，由領隊平安帶回。

老婦於昨天上午參加社區自強活動，與街坊鄰居一同乘坐遊覽車至苗栗市功維敘隧道旅遊，到了昨天下午3點上車時間，領隊一直未見老婦身影，焦急地打電話報警求援。

苗栗警分局文山派出所警員涂翔喻、張弼閎獲報後，立即前往功維敘隧道附近搜尋，並聯繫救難協會隊員加入搜尋行列，同時將老婦年籍、衣著及特徵通報線上巡邏員警協尋。

昨天晚間6點多，北苗派出所巡邏員警，在距離功維敘隧道5公里遠的苗栗市區街頭，見一名老婦人坐在路旁，上前關心，並發現老婦與通報協尋特徵類似，請文山所同仁與領隊到場，確認是失散的粘姓老婦。

老婦向警方表示，她下遊覽車後，發現一處道路施工，遂往反方向走，沒有告知同行友人，加上人生地不熟，不知不覺走到大馬路上，最後體力不支坐在路旁休息，對於自己一時疏忽造成大家的困擾，感到抱歉。

警分局長賴銘助表示，員警迅速尋獲老婦，避免可能危害，為民服務精神值得嘉許；同時也呼籲社會大眾，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料，嚴防走失外，更應在身上留下可資辨識身分或聯絡家屬的資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速協助返家。

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