交警遭水濺濕向民眾索討3百元洗衣費 中市警出面道歉

2019-10-18 21:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局一名交警上午執勤時，不滿遭正在清洗騎樓的婦人水管噴濺到制服，竟向對方索討洗衣費並抄錄個資，婦人覺得很受傷將過程上傳臉書討公道引起熱議，交大傍晚隨即出面說明，表示員警作法確有不當，除會調查從嚴究責，也會登門向婦人致歉，同時強調會加強員情緒管控的教育訓練。

據了解，受僱市區某大樓擔任清潔人員的謝姓婦人，上午10時許在大樓進行例行性的清潔工作，此時台中市警局交通大隊一名辛姓小隊長正好在附近執行交通違規執法，經過被清洗騎樓的謝婦舉起的水管噴濺到，辛員認為謝婦是故意的行為上前理論，除索討3百元的洗衣費同時抄錄謝婦的個資。

此舉讓謝婦覺得很受傷將影片過程上傳臉書討公道，表示因柱子擋住視線，不小心將水噴到員警身上也覺得過意不去，對於3百元洗衣費沒有意見，但對於後續員警登記她的身分證行為，覺得相當困惑並對於竟遭人民保姆如此對待很傻眼；而影片一出也引起民眾對員警行為的質疑及熱議。

對此交大副大隊長林鉦哲傍晚出面說明，對於員警情緒失控的不當行為表達歉意，表示員警此舉確有不當，除會在嚴正調查釐清後從嚴究責，也會登門向婦人致歉並歸還洗衣費，同時強調會加強員警情緒管控的教育訓練，才能嚴正執法。

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