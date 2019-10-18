頭痛人物又當街「練武功」！這次踼到鐵板收罰單

2019-10-18 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子除經常亂打報案電話，還曾當街頭蓋臉盆跳舞「練功」，是地方上的頭痛人物，也讓警方印象深刻，前天他又故技重施在路上手舞足蹈擋車，警方趕往處理，他耍賴說是在指揮交通，但這次終於踼到鐵板，警方隨即依新修正的道路交通管理處罰條例開出罰單，希藉此遏止其誇張行徑。

據了解，50多歲吳男常謊報有人打架或是打119說自己心臟痛，但救護車到場被拒送還揚言要告消防隊，甚至騷擾店家害上門客人全部跑光，先前還曾頭上頂著臉盆站在車道中間，看似指揮交通又像在練功，不少車輛深怕撞上他紛紛減速造成塞車，離譜行徑起碼橫跨三個派出所轄區。

由於他頻頻作亂，造成警消、店家困擾，不但是地方頭痛人物，也讓警方印象深刻，本月16日上午9點多，有民眾報案，表示有男子在北區崇德路及錦中街口路中央手舞足蹈擋車，並將照片上傳臉書社團「爆料公社二社」，提醒其他用路人注意。

警方獲報趕往，一眼就認出又是吳男在作怪，只見他以手勢疑似在路口指揮車輛，一臉陶醉，卻造成過往車輛紛紛閃避，立即示意吳男移動至路邊，但這次他沒這麼容易過關。

警方隨即根據10月才修訂上路的新法，依道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款「交通勤務之警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員以外之人員，於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通，可處一千二百元以上二千四百元以下罰鍰」開單告發，再告誡及勸導離去，以避免影響行車順暢。

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