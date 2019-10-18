全國首支科偵小隊成軍！新北34名科偵警培訓一年分發

2019-10-18 11:01

〔記者陳薏云／台北報導〕網路雲端及智慧型手機等3C普及化新北市政府警察局以「科技建警，偵防並重」的治安管理策略，去年廣納臺灣警察專科學校創校以來首屆科技偵查科畢業生48名，經仔細挑選後，於今日結訓分發34名科技犯罪偵查人員，為全國首支科偵小隊。將分發到新北市16個分局，期勉能以科技偵查終結犯罪。

新北市警局自去年10月起，廣納警專學校創校以來首屆科技偵查科畢業生48名，培訓長達一年，經淘汰篩選後，34名偵查人員結訓，由局長陳檡文主持結訓典禮，同時宣布全國首支科偵小隊成軍。

這批科技新兵培訓期間偵破槍砲、毒品、詐欺、網路賭博等98件刑案，結訓後將分發至新北市各警分局的偵查隊，並與偵查隊現有的資深科偵小隊員併肩作戰，填補科偵專業警力的迫切需求。

新北市警察局長陳檡文表示，新北市警局成軍全國首支科偵小隊之目的在於「落實科偵小隊專責化」，特別是第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉即將到來，偵辦網路爭議假訊息、查緝選舉賭盤及各項查賄制暴等淨化選前治安工作刻不容緩。

結訓典禮由局長陳檡文特別為每位結訓人員頒發結訓證書並致贈紀念品，結訓證書與科技犯罪偵查人員的刑警背心上都有一個「鯊魚結合運算晶片」的LOGO，並有「SharCker」字樣，是新北警方將「SHARK」結合「HACKER」的新創字，也就是把「鯊魚精神」與象徵對於電腦技術高度理解的「駭客」合而為一，進化成善用科技的刑事偵查人員。

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