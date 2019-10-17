模亞審理死囚邱和順案 判台灣政府提起非常上訴

2019-10-17 21:15

〔記者吳政峰／台北報導〕模擬亞洲人權法院審理死囚邱和順案件，認定台灣當局偵審的過程違反公民與政治權利國際公約，嚴重侵害邱的權利，顯見法庭程序失靈、法律與事實認定有重大錯誤、程序過度延遲、上訴程序往返耗費大量時間，17日判決被告（台灣政府）應替邱提起司法救濟，交由最高法院重新審理，雖然該判決屬於模擬，形式上不具法律效果，但發起人、前大法官許玉秀認為，判決應該會對司法系統產生實質拘束力。

模亞合議庭由7位亞洲各國法學界與實務界組成，受命法官為交大科技法律學院院長張文貞，歷經5個月的審理，主要探究邱和順在偵審過程中究竟有沒有受到公政公約保障，17日的判決指出，邱和順主張1988年受到酷刑才自白，且有錄音帶佐證，最高法院1994年要求高等法院勘驗錄音、影帶，但高院遲至4年後才完成，且影音記錄不完全，再加上本案耗時23年才定讞，可見台灣法院對於邱是否遭到刑求未進行「有意義的調查」。

合議庭表示，邱和順遭到刑求才做出供述與自白，並成為定罪的證據，法院卻仍引用作為認定事實的基礎，違反公政公約第7條不受酷刑對待的自由、排除酷刑所取得的證據，及14條受公平審判的權利；邱和順被單獨監禁4年，羈押期間有18年穿戴腳鐐，屬於罕見而無法正當化的殘忍對待，合議庭也認為嚴重侵害他的權利。

本案1989年2月繫屬法院，至2011年7月才判決定讞，歷時23年，合議庭認為法院沒有在合理期間完成審判，程序有嚴重錯誤，卻還判邱和順死刑，且至今還未執行，讓他活在死刑恐懼中，已是殘酷不人道且有辱人格的待遇；部分法官重複參與審判，心中恐有定見，損及邱和順尋求救濟的機會；而影音記錄遺失，也實質侵害他的上訴權利。

合議庭評決後，指邱案判決有違公政公約，要求台灣政府替邱和順提起救濟，也就是委請檢察總長向最高法院提起非常上訴，重新審理，彌補並糾正邱所受的基本人權侵害。

模亞雖然沒有法定拘束力，但許玉秀說，歐洲人權法院對台灣也沒有拘束力，我國的各級法院甚至大法官也都常拿其判決當基礎，因此她認為模亞這次的判決，應該會對台灣法界造成實質影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法