驚險！國1小客車碰撞「空翻一圈」 車內4男均繫安全帶毫髮未傷

2019-10-17 16:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是有驚無險！國道一號彰化南下路段，今天中午發生自小客車先後與2輛車發生碰撞，自小客車在空中翻了一圈，所幸輪胎著地，車上4人完全無恙，關鍵就在於有繫安全帶！

這起意外發生在今天中午12點左右，由於在空中翻了一圈的淺綠色自小客車，逆向停放在203公里南下車道的路肩，整部車體全都是凹痕，擋風玻璃與車窗幾乎全毀，連車頂都有擦痕，車內的後視鏡也撞飛到車外，所幸車內4名男子沒有受傷，站在車外等候拖吊車與國道警察前來。

國道三隊表示，溫姓男子所駕駛的淺綠色自小客車要進行車道變換時，與同樣也要變換車道的大車，先發生碰撞，讓淺綠色自小客車撞上路肩的水泥護欄，疑因撞擊力道大，再與行駛在外側車道的自小客車擦撞，淺綠色自小客車整個在空中翻了一圈，四輪著地，車頭逆向停放在路肩。

國道三隊指出，2部自小客車駕駛的酒測值為零，均無人受傷；這起碰撞事件的大車則肇事逃逸，將通知車主到案說明；而淺綠色自小客車車內4名男子沒有受傷，最重要的關鍵就是有繫上安全帶，才能在車體在空中轉了一圈著地後，安全無恙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法