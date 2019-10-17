韓粉散播「高雄登革熱防治0元」假訊息 法官裁定不罰

2019-10-17 14:42

〔記者溫于德／台北報導〕蕭姓民眾被控在臉書社團「監督年金改革行動聯盟」散佈「蔡政府支援香港暴力遊行10億、高雄登革熱防治0元」等不實訊息，被依法違反社維法送辦。但士林地院認為，高雄市政府確實曾發新聞稿指行政院不予同意核發補助，足以令讀者相信行政院拒絕同意高雄市政府申請防治補助款，且讀者容易偏信其所信賴者發佈的新聞資訊，因此難認蕭姓民眾明知不實還轉發，裁定不罰。

蕭姓民眾今年6月19日上網散佈訊息，遭警方認為涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧，函送法辦。

蕭姓民眾辯稱，因行政院長不給高雄登革熱補助款，他覺得行政院長拿人命當政治報復，他也不知如何查證，看韓國瑜跟蘇貞昌要錢要的很辛苦才轉貼這訊息。

法官指出，高雄市政府確實曾在6月以新聞稿表達「…行政院過往都同意提列核撥補助，唯獨今年不予同意…敬請中央不要因人設事…因此分別於2月19日及5月21日兩次在行政院重要蚊媒傳染病防治會議上，提出疫情分析及需求請求補助，然皆未獲同意…」。

法官認為，行政院衛生福利部雖以新聞稿方式回應，但高市府新聞稿確實足以讓讀者相信行政院拒絕同意高雄市政府申請防治補助款，且於資訊紛紜的現代社會，一般讀者非必有足夠資訊判斷及查證能力，自然容易偏信其所信賴者發佈的新聞資訊。

法官依蕭姓民眾供述綜合以觀，認為蕭顯然是信賴高市府的新聞稿，而有主觀上認知混淆，且轉貼他人訊息，尚不足推認其主觀上確有明知為不實事實之認知，與社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言構成要件不符。

法官最後表示，蕭姓民眾散佈的內容，客觀上可判斷為立場不同者所做出的誇大性質評論，但即便引起回應、分享，乃至於討論，也不足以使聽聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理，因此難認有何影響公共安寧之情事，最終裁定不罰，可抗告。

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