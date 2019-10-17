疑車速過快又輾壓到散落物 大貨車駕駛墜15公尺高架橋殞命

2019-10-17 14:18

［記者黃美珠／新豐報導］新竹市53歲董姓男子今天凌晨5點10分駕駛大貨車沿著省道台61線快速公路北上，行經62公里、新竹縣新豐鄉後湖路段的高架路面時，疑似車速過快兼輾壓到散落在路面的1顆輪胎後失控，先衝向內側，擦撞到中央分隔島後再轉朝外側護欄衝去，最後不幸把護欄撞破1個洞後，直接墜落15公尺深的高架橋下平面道路路面上，他當場受困在駕駛座失去意識，送醫後不治，排除酒駕。確實事發原因，警方正深入追查。

救護人員獲報到場發現，大貨車車頭因為接連衝撞和從高處墜落導致全毀，被困的董男左側頭皮掀起、2隻小腿都開放性骨折，整個牙關緊閉，當場就已經沒了生命跡象。

他們緊急出動油壓破壞剪、軍刀鋸、撬棒等破壞器材，花了不少時間才把董男救出送醫，但經急救後依舊宣告不治。

由於事發路段速限只有50公里，因此警方查扣大貨車的行車記錄器，釐清是否有超速的問題，也深入追查散落路面的輪胎主人，以徹查真正的事發原因。

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