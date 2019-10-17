死命必達？警匪對峙「送餐來了」外送員目睹驚呆...

2019-10-17 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕近期外送員車禍死傷事故頻傳，其實外送員還得面臨許多外人想像不到的狀況。昨晚高雄警方追查槍擊案進行攻堅時，嫌犯叫的外送員剛好前往送餐，警方本想趁嫌犯開門取餐時抓人，但嫌犯驚覺有異拒絕開門，之後警方強行破門，讓目睹攻堅過程的外送員嚇到說「不敢送了」。

高市警局前鎮分局昨晚追查一件槍擊案，至新興區攻堅時，嫌犯疑為脫罪自4樓扔下1把長槍，險些砸中經過的路人，警方封鎖現場，一度對峙，最後攻堅進入屋內，逮捕1名21歲高姓男子，高男因毒品案遭通緝，該把長槍初步研判可能是瓦斯衝鋒槍，是否具有殺傷力，須再進一步鑑定。

綜合媒體報導，高男抵抗攻堅時，他叫的外送也抵達現場，警方原想趁高男開門取餐時衝入，但高男從門縫查覺有異而未開門，與警方繼續對峙，後來警方強行破門，高男則把槍丟下樓，警方將他壓制帶回訊問。

事發後，有網友在臉書「爆廢公社」PO出疑似該名外送員與客服的對話截圖，外送員回報「同事，這地址警察攻堅我不敢送...，自己先買掉了」，對方則回「稍等」、「麻煩你繼續送給客人～遲到沒關係，這邊可以幫你備註會遲點到」，外送員再回「外面便衣已經拔槍，裡面說如果要破門他們要開槍...我不敢送」，客服卻回「建議你先在附近等候一下再繼續送給客人」、「這邊幫你備註了，會遲點到」。

許多網友見狀紛紛在底下留言「『死』命必達？」「永生難忘的單」「請雙方先暫停，至少吃飽飯再繼續吧！」「要錢不要命的概念嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法