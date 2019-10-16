南市調解成案率勝雙北 調解委員獲獎創新高

2019-10-16 22:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市調解委員榮獲今年中央獎項人數共67人，創下「歷年之最」，成案率也勝過台北市與新北市。

此外，今年上半年民眾對治安滿意度調查，縣市整體治安狀況或是社區（住家附近）治安，南市滿意度都有8、9成以上，而且排名6都第1，這份調查結果，尚待中央公布確認，但可確定的是，這算是市長黃偉哲任內交出的「成績單 」。

南市民政局表示，南市於2018年受理1萬897件調解案，成案9093件，成功比例為83％，勝過台北市的76％、新北市的79％。

台南市長黃偉哲今（16）日出席調解業務講習暨表揚大會，感謝各區調解委員積極為民眾排解糾紛的熱心服務。

黃偉哲說，台南調解委員都非常熱心投入調解事務，他自上任以來特別有感，許多鄉里間的大小糾紛，往往透過調解委員的排難解紛就能獲得妥善解決，讓民眾不需為了一些日常紛爭或車禍案件跑法院，也減輕司法檢察單位工作量，提高裁判及偵查品質。

南市民政局表示，南市今年榮獲中央獎項的委員人數共67人，為歷年之最，其中榮獲總統感謝狀（服務年資30年），包括中西區林金平主席、新營區陳李瓊梅委員及東山區陳炎山委員等3人；獲行政院長獎包括林丁福委員等24人；協同調解案件績優法務部長獎則有郭信良議長服務處秘書翁天成等3人，獲內政部長獎者包括余政峯委員等37人。

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