免跑法院！去年調解成立率破8成 創歷史新高

2019-06-05 11:20

〔記者黃欣柏／台北報導〕上法院打官司曠日廢時，調解或許是更好選擇！根據內政部統計，去年全國申請調解件數共14萬522件，其中11萬2774件調解成立，成立率高達80.25％，創下歷年新高，大約每5分鐘就有1件調解成立，數據顯示如果民眾想化解紛爭，調解將是比對簿公堂更迅速、有效的選項。

根據內政部統計，2018年全國受理調解件數共14萬522件，其中11萬2774件調解成立，成立率首度突破8成。在全國所有縣市中，調解成立率最高的3個縣市，依序為台中市92％、彰化縣91.4％及台南市85.17％。

若以案件類型區分，去年受理的調解案件中，刑事事件占了65.4％，民事事件僅占34.6％，而刑事事件中又以車禍等傷害案件共8萬3911件為最大宗，民事事件則以債權、債務糾紛為主，共有3萬1386件。

內政部表示，為積極推動訴訟外紛爭解決機制，我國早在1955年就把鄉鎮市調解制度法制化，由各鄉鎮市區公所依「鄉鎮市調解條例」設置調解委員會，免費為民眾調解民、刑事之告訴乃論案件，調解成立並經送管轄法院核定後，效力就等同法院判決，可讓民眾不必面對冗長的訴訟程序。

調解要能成立，調解委員們居功厥偉，資深調解委員蔡居福說，擔任調解委員必須要有天秤般的思維，不但要用中立態度說清楚雙方損益，還要能兼顧情、理、法，耐心傾聽雙方意見後找到雙方都能接受的方案，才可能調解成功。

內政部強調，調解制度不但能減輕司法負擔，有時還能化干戈為玉帛，因此內政部每年都會跟法務部合辦績優調解人員表揚，今年8月底也會循例舉辦表揚大會，屆時將頒獎表揚調解委員及調解相關工作人員，也歡迎國人多利用調解機制化解紛爭。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法