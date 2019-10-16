財產喬不攏將妻剁7塊判死 狠夫二審辯無罪「沒殺她」

2019-10-16 19:12

〔記者楊國文／台北報導〕68歲老翁陳登科，去年因離婚財產分配給付問題，與妻子簡美珠發生爭執，竟揮刀將她殺害，再分屍，震警社會，一審判他死刑，高等法院今首度開庭，陳登科堅稱「無罪」，並要求一審替他辯護的律師繼續替他辯護，法扶會指派的律師主張，陳登科對於犯罪事實的理解與現實脫解，律見時和律師交談，也是「雞同鴨講」，聲請對陳翁進行就審能力、行為時責任能力、教化可能性等三項鑑定。

庭訊尾聲，高院受命法官許曉微因陳登科羈押期限將屆滿，因此召開延押庭，陳訴苦說，「被關（指羈押）2年，已被關到精神錯亂了」，身體毛病特別多，有時候會頭昏，他不會逃亡，「我沒有跑掉任何一庭」，會隨傳隨到，請求交保。檢方認為陳翁有逃亡之虞，應予延押。

今庭訊中，陳登科因重聽之故，數度無法清楚回答法官問題，經過法扶會律師解釋，他堅稱無罪，未殺害妻子，希望一審替他辯護的其他律師仍替他辯護。不過，法扶會律師翁國彥認為，陳登科對此案訴訟實體、程序問題進行的溝通上有障礙，聲請先對他的就審能力等方面進行鑑定。

訊後，陳登科還押時，記者以台語問他「有無殺害妻子」，他回答「嘸（即沒有之意）」，緩慢步上囚車。

陳登科（68歲）與簡美珠（69歲）1987年結婚、2016年離婚，卻又在2017年8月間登記復婚，據調查，陳登科認為離婚時，簡美珠答應要給他一半財產，卻始終未履行，而心生不滿。

2018年5月25日上午10點多，陳登科打電話要簡美珠到他的住處，簡美珠抵達後，陳登科因離婚財產分配給付一事，跟簡美珠發生爭執，陳登科就進入廚房拿出料理刀，朝簡美珠頭部揮砍，簡美珠被砍到在地，陳登科再用手摀住簡美珠口鼻致死。

陳登科見簡美珠死亡，將她的遺體拖進浴室，再持料理刀、鐵鎚，將遺體切割成左上肢、右上肢、左小腿、右小腿、下半身軀幹、上半身軀幹、頭頸部等7部位，或裝入塑膠袋、或塞入塑膠整理箱並灑上石灰粉。他還取出遺體內的所有臟器，分別裝入塑膠袋中，放進冰箱最底層的冷凍櫃內或房間內的麻布袋內。

隔天他們的女兒察覺有異，前往陳登科住處找人時，發現裝有異物的袋子，她因懷疑簡美珠已遇害，就提著袋子前往桃園警分局龍安派出所報案，袋子打開看到是簡美珠的頭顱，她當場被嚇傻。

陳登科應訊時，稱簡美珠是被「木頭阿姨」殺的與分屍的，但宜蘭地院委請桃園療養院替他進行精神心智鑑定，結果是陳並無辨識違法能力降低或心智缺陷等情形，將陳判死刑、褫奪公權終身。

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