狠夫殺妻分屍 法官：不判死刑難符合社會正義

2019-07-06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市六十八歲男子陳登科，因離婚財產分配給付問題，與六十九歲妻子簡美珠發生爭執，竟持刀揮砍妻子頭部後摀住口鼻致死，再分屍並以石灰掩蓋屍臭味，女兒發現後，提著裝有頭顱的袋子報案。桃園地方法院昨依殺人等罪判死刑，判決書還指出，陳登科手段兇殘、至今毫無悔意，無任何值得同情之處，不判死刑難符合社會正義。

陳登科與妻子離婚，二○一七年八月間登記復婚，據法院調查，陳登科認為，離婚時妻子答應要給他一半財產，卻始終未履行，因此心生不滿。

去年五月二十五日，陳登科打電話要妻子到他住處，妻子抵達後，兩人又為財產分配給付發生爭執，陳走進廚房拿出料理刀朝妻子頭部揮砍，見妻子被砍倒在地，陳再用手摀住她口鼻致死。

法院調查，陳見妻子死亡，將遺體拖進浴室分屍，隔天家人察覺有異，前往陳住處找人時，才發現媽媽已遇害。

陳登科應訊時，稱妻子是被「木頭阿姨」殺害與分屍，令人匪夷所思，法院函請衛生福利部桃園療養院進行精神心智鑑定，結論是沒有「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」等情形。

法官認為，陳登科罪證確鑿，已涉犯殺人罪、損壞屍體罪、家庭暴力防治法，分別依殺人罪判死刑、褫奪公權終身及損壞屍體罪判處有期徒刑五年，應執行死刑、褫奪公權終身。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法