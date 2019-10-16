美食外送平台10月才登陸宜蘭 已7件車禍7傷

2019-10-16 15:46

［記者林敬倫／宜蘭報導］美食外送平台外送員在全國各地車禍頻傳，勞動安全問題引發各界關注；foodpanda與Uber Eats等美食外送平台外送員，從10月起開始在宜蘭的大街小巷奔馳，根據警方統計，至今已發生7件車禍，造成至少7人受傷，違規樣態包含支線未依規定讓車、閃光紅黃燈未減速等；警方呼籲，外送員接單盡量不要搶快，注意自身安全。

美食外送平台外送員常為接更多單搶快，或邊騎車邊滑手機，導致發車交通事故，即使遵守交通規則，也可能發生意外；宜蘭市舊城南路與光復路口，昨日晚間約10點時5分，發生一起34歲阮姓外送員，疑因看錯號誌停等綠燈，遭後方黃姓男子駕駛，疾駛而來的機車追撞。

該事故因發生地點正處宜蘭警分局旁，員警與消防人員聽到撞擊聲後，立即到場處置，所幸阮姓外送員無明顯外傷，但黃姓男子受左手骨折等傷勢，被送往醫院救治。

宜縣10月起陸續有美食外送平台外送員在大街小巷奔馳，由於騎車速度快，讓不少民眾心驚；根據宜蘭縣政府警察局交通隊統計，10月起至今，與外送員有關的車禍事故已發生7件，宜蘭市6件、羅東1件，全都有民眾因此受傷，所幸無人因此喪命，違規樣態包含支線未依規定讓車、閃光紅黃燈未減速等，多數為外送員搶快造成。

交通隊表示，建議外送員在接單時，不要為了接更多單搶快，應遵守交通規則避免超速，更別邊滑手機邊騎車，導致事故發生。

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