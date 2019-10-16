宜蘭也傳外送員車禍 停紅燈遭撞

2019-10-16 08:15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭也發生外送員車禍！宜蘭市光復路與舊城南路口昨晚10點發生車禍，一位外送員騎乘機車等紅綠燈時遭後方另一輛機車追撞，恰巧宜蘭縣消防局救護義消於宜蘭分隊加強比賽訓練，在聽到一聲很大碰撞聲，便火速前往現場查看，並協助處理傷患，幸好該外送員無大礙。

不過，肇事追撞機車車主左手腕變形、右後腰疼痛，頸椎無酸麻壓痛，由宜蘭分隊救護車送往陽大附醫醫院急救。

近期外送員車禍意外頻傳，相關勞動權益，引發各界重視；宜縣消防局呼籲用路人於行經路口時應減速慢行，保持安全拒離，以免發生危險。

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