把法學博士撞成植物人 司機與客運公司要賠3千多萬

2019-10-16 15:24

〔記者溫于德／台北報導〕欣欣客運韓姓司機迎面撞上一名女子，導致女子至今昏迷不醒，韓男事後被判刑確定。民事部分，台北地院審酌女子為英國愛丁堡大學法學博士，且事故發生時育有未成年女兒，正值家庭及事業耕耘收穫之時，卻遭逢事故導致人生巨變，判韓男與欣欣客運應連帶賠償女子2800萬餘元，另要賠償其5名家屬精神慰撫金各100萬元，全案仍可上訴。

韓男前年6月3日下午3時許行經北市文山區木柵路5段與萬福橋交岔路口，準備左轉進入萬福橋之際，理應注意卻疏於注意，迎面撞擊姓歐陽的女子，導致歐陽顱內出血併腦水腫、顱骨骨折、嚴重腦外傷併重度昏迷等傷勢，迄今昏迷不醒且多重衰竭。

韓男後來被依務過失傷害致人重傷罪判刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑5年確定。

歐陽的家屬另具狀主張，歐陽餘命尚存53.02年，尚需花費醫療相關費用、勞動能力減損、精神慰撫金、看護費、將來必要醫療費用等，因此求償4125萬餘元；至於歐陽的5名家屬則分別求償200萬元精神慰撫金。

韓男對於事故造成歐陽傷害具有過失雖不爭執，但請法官審酌案發時天候狀況，且索賠金額已超過其能力範圍，因尚需負擔家庭經濟，實無能力償還。

欣欣客運則透過委任律師表示，欣欣客運除有定期對全體駕駛員實施行車安全的教育訓練外，也進行定期健康檢查以及勤前檢測，且韓男當時並無任何疲勞駕駛情形，故欣欣客運已善盡僱用人選任、監督之責，不須負連帶責任。

合議庭認為，韓男雖均有參加欣欣客運舉辦的安全講習，但僅能證明欣欣客運有定期舉辦教育訓練，而駕駛人雖有簽到，但是否已收實效？如何落實於駕駛工作？仍屬不明；再者，參酌國內新聞媒體報導資料，欣欣客運是最常肇事業者排續第2、最常發生事故路線排序第1，可見欣欣客運雖對全體駕駛員定期舉辦講座，卻未達成管理監督的實際效果。

合議庭也說，欣欣客運自承韓男發生本件事故前才剛收看完最新行車安全教材，但韓男駕車時仍貿然左轉以逾時速40公里速度駛入行人穿越道，導致事故發生，可見韓男欠缺駕駛員所應具備注意行人的謹慎性格，是欣欣客運選任韓男並監督有未盡注意義務，欣欣客運自然不得主張免責。

合議庭最終判韓男與欣欣客運應連帶賠償歐陽2891萬5501元，至於歐陽的父母、丈夫及兩名女兒則各獲賠100萬元，總計被告應連帶賠償原告共3391萬5501元。

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