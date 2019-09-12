網球國手謝政鵬女友遭公車撞斃 司機和解獲輕判6月

2019-09-12 17:17

〔記者張文川／台北報導〕網壇名將謝淑薇胞弟謝政鵬的女友張恒綿，今年2月在文化大學路口走斑馬線穿越馬路時，遭右轉的公車捲入車底喪命；士林地院今依過失致死罪，將公車司機呂學豪判處6月有期徒刑，但不得易科罰金。可上訴。

士林地檢署今年6月起訴時指出，司機呂學豪駕駛公車經過行人穿越道時，遇有行人穿越時，無論有無號誌指示，都應暫停讓行人先通過，但呂疏於注意，貿然右轉撞到張女，導致張女跌坐在地，受有重度多重鈍創死亡。

20歲張女是朋友口中的漂亮寶貝，案發時就讀文化大學運動健康促進系2年級，臉書與IG上與男友、網球國手謝政鵬有多張一同出遊的合照。

判決指出，62歲司機呂學豪今年2月19日駕駛大都會紅5公車，從陽明山發車，開往捷運劍潭站，傍晚5時許，從文化大學校內載客後，準備從格致路下山，當下的T字路口號誌是閃黃燈，呂男要右轉前有先停看一下，卻未注意到張女正在過馬路，公車右轉時，右前車頭撞上張女，張女被捲入車底，上半身遭輾重創，雖經送醫搶救2小時，仍宣告不治。

司機在警方到場處理時，當場承認為肇事人，符合自首要件，且呂已與死者家屬達成和解，公司與呂男連帶賠償850萬元，犯後態度良好，檢方起訴時就已建請法院減輕其刑。

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