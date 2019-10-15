投資之前「停看聽」 檢察官教導防詐3撇步

2019-10-15 23:12

〔記者吳政峰／台北報導〕投資詐欺案件層出不窮，除了「非法吸金」另涉違反銀行法以外，多數仍是回歸到詐欺罪追訴，士林地檢署主任檢察官柯怡如教導民眾看、聽、停3撇步，以維護自己的法律權益。

柯怡如指出，民眾在投資前應先停看聽，「看」就是確認投資標的；「聽」則是知道利潤從何而來，記得把對方提供的資料、說明以列印或錄影的方法留存下來，保護自己的法律權益；「停」為投入資金前，請先上金融監督管理委員會及刑事警察局的網頁查詢，確認對方提供的投資標的有無涉及詐騙，投資標的所在區域可能面對的風險是否能夠承擔，相關的資料是否已經整理好，想清楚再投資，避免財損也更能保障自己的法律權益。

柯怡如表示，若投資人挨詐，告不告的成要看手上的證據有多少，詐欺罪的成立，除行為人主觀上有「不法所有意圖」，客觀上施行「詐術」，還要使被害人因詐術而「陷於錯誤」進而交付金錢才能成立詐欺罪，簡言之，就是要證明對方一開始就想騙，而且還用了一些欺騙、說謊、隱匿的手段，讓投資人因為被欺瞞而做出錯誤的判斷，方能成立詐欺罪。

柯怡如指出，投資詐欺偵辦的困難點，往往在證據的不足，尤其難以證明募集資金者施行詐術，其實「施行詐術」的證據往往出現在一開始說明會的說明資料、台上講者的宣傳內容或是實證分享，甚至是一對一的談話過程，有可能是虛構的投資標的、杜撰的獲利資料，甚至是不實的經驗分享者，這些都是詐術的一環，在通訊軟體發達的現在，甚至有可能是通訊軟體中片段的對話內容。

但投資者往往僅留投資款匯入紀錄，卻沒有留存投資內容及投資決定的資料，察覺被騙時，對方的辦公室已人去樓空，網頁停止更新，導致提告過程中未能舉證。

柯怡如說，另一種常見的情形是，投資人只知道投入多少錢何時可以開始配發利潤，但到底投資了什麼完全沒有概念，如果投資標的、配發利潤的帳戶又在境外，等到察覺詐騙時，往往因帳戶已關閉而無從查證，沒有證據，自然難以法律主張自己的權益。

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