煞車失靈疑友人汽修廠搞鬼 他怒告殺人未遂結果…

2019-10-15 17:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子阿明（化名）帶著2顆二手引擎渦輪，到楊姓友人開設的汽車維修廠，事後卻發現楊男僅更換1顆渦輪，還謊稱漏油要他換新油管，甚至拔掉煞車踏板插銷，害他險出意外，阿明不滿楊男事後僅賠償11萬元，怒告楊男涉侵占、殺人未遂等罪，新北地檢署調查認為，全案僅有阿明單一指述，今予楊男不起訴處分。

阿明指控，去年底，他帶著2顆二手引擎渦輪，到楊姓友人開設的汽車維修廠，請楊男協助更換，未料楊男還佯稱油管快破裂導致漏油，要他花12000元換油管，後來汽車排氣管冒煙，他到其他家維修廠維修，才發現楊男僅更換一顆渦輪，另一顆佔為己有，且因楊男未裝設墊片，才會造成漏油，所以他才沒被騙。

阿明說，今年2月，他到汽修廠跟楊男談賠償事宜，楊男卻趁他不注意時，故意把車上的煞車踏板插銷拔掉，他開車上高速公路時才發現剎車失靈，幸及時用手煞車將車子停靠路肩，才未釀成車禍事故。

楊男到案後否認犯行，供稱確實更換2顆渦輪，但有跟阿明說，需實際上路才能測試，無法保證渦輪運作正常，更換後4、5天，阿明才反映車子冒白煙；另檢修阿明車輛時，未發現有墊片未裝上及建議更換油管，也沒有發現煞車踏板有問題，是阿明去他家維修廠維修後，才聲稱車子漏油是他造成的。

另家汽修廠劉姓負責人證稱，阿明把車開來給他維修，他研判是渦輪故障，另缺少墊片且油管未鎖緊才導致漏油，一般來說，墊片不會自己掉落，可能是維修車輛時未鎖緊或忘記裝上，另檢查還發現煞車踏板插銷不見，但並無向阿明表示，是遭他人故意拔除。

檢方認為，阿明自承更換渦輪是二手貨，品質本就不如新品，加上缺少墊片、煞車踏板插銷不見，也無證據證明是楊男疏失造成，因此認定楊男罪嫌不足不起訴。而楊男已就此修車糾紛賠償阿明11萬元，阿明仍認不足以補償他所受損害，檢方建議另循民事途徑解決。

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