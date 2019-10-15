男子獨攀和平稜線爆高山症 幸獲高山協作員攜帶式加壓艙救援

2019-10-15 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕59歲張姓男子昨獨自攀登和平區聖稜線，不料，在3.7k

時高山症發作，虛弱無力，趕緊自行報案尋求救援，台中市消防局連絡位於369山屋的施姓高山協作人員率先趕往，高山協作人員以攜帶式加壓艙供張男使用，減輕不適，空勤隊今天上午派直昇機將張男吊掛下山，目前在東勢農民醫院留院觀察。

台中市消防局表示，張男獨自攀爬和平區聖稜線，昨天下午4點多走到3.7K時，疑似高山症發作，全身無力、無法行走，張男躺在聖稜線3.7k處，打電話向消防局求救。

消防局緊急連絡鄰近的登山客，希望能回頭協助，最後位於369山莊的施姓高山協作人員，輕裝前往現場查看，在晚上8點多接觸到張男，張男意識清楚，但全身無力、坐起時會喘，因此他再連絡另一名高山協作前往雪北山屋，將攜帶式加壓艙帶給張男使用，張男情況略好轉，施男即帶著張男持續下撤到3K處。

消防局連絡空勤隊，原本要到369山莊吊掛張男下山就醫，但張男只要離開攜帶式加壓艙，身體狀況即惡化，因其位於TWD97北緯24度24分14秒，東經121度14分25秒，高度約3660公尺，周圍沒有遮蔽物，可以直接進行直昇機吊掛作業。

今天上午6點多，空勤隊UH-60M搜救機從嘉義水上機場起飛，消防局人員也趕抵現場，協助將張男吊掛上直昇機，隨後降落東勢河濱公園，由救護車送往東勢農民醫院就醫，院方表示，張男情況穩定，目前留院觀察中。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法