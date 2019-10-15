未來將有AI法官？ 法界研究人工智慧導入司法

2019-10-15 11:34

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院15日舉辦「2019年『人工智慧對司法之影響及未來發展』國際研討會」，討論AI導入司法的可能性，司法官學院院長蔡碧玉表示，AI在司法運用層面上越來越廣泛，甚至有的國家開始開發AI法官，試圖審理小型訴訟案件，但其中的倫理與黑箱問題，也是勢必面對的挑戰。

蔡碧玉指出，從媒體報導看到有國家開始開發AI法官，希望AI法官能代替人類處理小型訴訟案件，讓人類法官能騰出時間；亦有美國的律師事務所運用IBM所開發的華生（Watson）電腦所支援之AI律師ROSS，提供法律諮詢服務、蒐集大量文獻及案例、閱讀並分析大量文件、搜尋可用證據，甚至是草擬契約、書狀等；國際間曾有討論將AI用於快速審查細節、分析再犯率，判斷行為人能否具保、是否得以假釋或緩刑，甚至幫助法官做成判決。

但蔡碧玉也提出質疑，現有的法律規範對AI可能有所不足，當人類將事情交由AI進行運作處理時，所衍生出來的法律責任將如何歸屬？AI透過機器學習的過程中，個資的蒐集與處理，該如何規範及保護？如何解決識別資訊的隱匿問題？另外，AI是透過機器主動學習，人們將難以理解其演算的過程，是否因此導致演算法的黑箱？在數據資料不夠全面、數量不足時，是否造成誤導、偏見，甚至有歧視、不平等之問題？對於以規範自然人法律關係為主的傳統法律，AI的發展將帶來難以預測的法律問題，該如何面對？這些都是法律人所關切的課題。

受邀主講的IBM認知法律實務全球共同負責人Shawnna M. Hoffman-Chilrdess則表示，IBM的華生電腦已經運用在辯論等領域，也支援AI律師ROSS，提供法律諮詢，但AI並不會取代法律人，而是提供給法律人更多的判斷資訊，未來是AI的世代，也是第四次工業革命，而伴隨而來的個資與隱私問題，將透過去中心化的區塊鏈降低風險、增加信任。

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