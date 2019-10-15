外送員事故驚人 北市14天31件釀1死、21傷

2019-10-15 11:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警交通大隊針對外送平台外送員造成的頻繁事故，自10月1日起，在道路交通事故E化資訊平臺，已新增「外送平台」特殊註記。根據統計自1日至13日所建檔的數據，北市外送平台外送員交通事故計發生30件、造成1人死亡、20人受傷，平均每天發生2.3件，數字驚人。

北市警表示，由於「外送平台」註記僅是針對外交員所造成的交通事故和傷亡作統計，若再加上昨日中山區發生的外送員撞死路人事故，統計數字應為31件，總共造成1外送員工死亡、21人受傷、1路人死亡。

北市交通警察大隊表示，在10月份發生的30件外送平台交通事故中，外送員使用車種皆為機車，年齡以18至25歲11件最多，有鑑於年輕機車騎士為北市交通事故發生件數及死傷人數最多族群，隨著外送平台新興行業興起，年輕機車族群大量投入外送行業，已逐漸成為交通安全隱憂。

北市警方分析年輕機車族群肇事原因，主要為「未注意車前狀況」、「超速失控」、「未依規定讓車」、「駕駛失控」及「未依規定減速」，多與速度管理有關，然而外送平台外送員為爭取業績，在道路上也是分秒必爭，更易造成事故發生。

為此，北市警察局將在本週五邀集外送平台業者，在交通大隊舉行交安座談會，期盼透過業者制度層面，加強交通安全教育，提升外送員行車安全。

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