台中又見鐵皮屋火警！ 延燒4戶、1人跳樓受傷送醫

2019-10-15 09:53

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰四德路一處連棟鐵皮屋住宅，今天凌晨3點多起火燃燒，一度有民眾受困，消防人員獲報趕到，火勢已經全面燃燒並往旁延燒，消防局緊急出動20多輛各式消防車輛，50多名警義消到場滅火，火勢約在5點半撲滅，不過造成4戶鐵皮屋遭焚燬，還有一名年約20歲女子跳樓逃生時手部擦傷、尾椎疼痛送醫，詳細起火原因需由火調人員進一步鑑定釐清。

台中市消防局今天凌晨3點48分接獲到案，指稱霧峰四德路發生住宅火警，還有3人受困在2樓屋內，要求儘快到場搶救，立刻調派三大隊部、溪湳、霧峰、大里等分隊到場搶救，抵達時發現是連棟鐵皮屋，因不久前才發生消防員在鐵皮廠房救災不幸殉職，消防人員不敢大意，見火勢猛烈並往旁延燒，立刻請求支援，消防局又陸續加派國光、十九甲、勤工等分隊到場支援。

因現場火勢猛烈，一名來不及離開火場，年約20歲的女子，從2樓跳樓逃生，造成手部擦傷、尾椎疼痛送醫，所幸意識清楚，立刻將她送往亞大醫院治療。

在消防人員全力灌救下，火勢約在5點3分控制，並在5點半左右撲滅進行殘火處理，不過已造成4戶鐵皮住宅遭焚燬，詳細起火原因，今天將由火調人員到場鑑識釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法