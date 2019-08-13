北上開會借宿姊家 凌晨惡火奪走姊妹花

2019-08-13 18:51

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市北投區明德郵局對面一處修車廠二樓鐵皮屋，今日凌晨4點多發生一起嚴重火警，造成一對33、36歲的劉姓姊妹不幸殞命，據悉，妹妹與其丈夫本住在恆春，近日因公北上開會，借宿姊姊家，竟發生不幸的意外，讓家屬都十分難過。

劉姓姊妹的父親在中國工作，聽到噩耗目前也已搭機趕回台灣處理後事。

劉姓妹妹的丈夫與婆婆，今傍晚六點多趕至派出所，兩人神色哀傷，不發一語走入所內，據了解，劉姓妹妹夫妻倆本都在恆春知名飯店工作，妹妹出差到台北開會，卻不幸遇上死劫。

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