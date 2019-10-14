今日第三起！雲林Foodpanda外送員車禍 飲料流滿地

2019-10-14 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣斗六市今（14）日晚間8點38分，有民眾在臉書上表示當地發生1起車禍，1名Foodpanda外送員與1名載著回收物的機車騎士發生擦撞，機車當場倒地，疑似是保溫袋內裝載的飲料液體還流滿地。這已是今日第三起Foodpanda外送員的車禍事故。

民眾將照片上傳至臉書社團「斗六人文社交圈」，鏡頭前方為斗六市圓環轉文化路路口，1名Foodpanda外送員在該地區與1名運載回收物、騎乘機車的阿伯發生擦撞，Foodpanda摩托車當場倒地，保溫袋內的食物也全部都傾倒，疑似有飲料液體因此在路面流竄。

Po文民眾指出，事故發生後，Foodpanda外送員逕自拿起手機站到路口撥打電話，該名老伯也在現場撿拾散落的回收物品，兩人均沒有大礙。這起車禍是今日繼新北新莊區、嘉義縣東區後，第3起發生的Foodpanda外送員車禍。

斗六派出所所長廖錦燦在臉書社團內表示，已派員前往處理；不少網友得知事故後，紛紛留言指出「連假在虎尾遇到，整個就是橫衝直闖的，完全沒在看」、「出事真的只是早晚而已」、「怎麼熊貓天天在出事啊」、「熊貓都是駕照用換的嗎」、「生命用錢換不到，生命安全最重要」、「這兩家外送的公司，風水不好的樣子」。

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