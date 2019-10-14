桃園防災館一年吸17萬參觀人次 十月中旬推「週年慶」活動

2019-10-14 13:50

［記者鄭淑婷／桃園報導］斥資3億3000萬元新建的桃園市消防局訓練中心暨防災教育館，其中桃園防災教育館自去年10月開館後至今1週年，入館人次已超過17萬人次，10月中旬將陸續推出週年慶系列活動，邀請民眾前來在遊戲中學習防災知識。

桃園市政府消防局表示，桃園防災教育館是國內首座結合智慧科技、娛樂與教育防災展覽場所，更有全國唯一防災型密室逃脫體驗，以往全國較具規模的台北市防災教育館及深受外國遊客喜愛的東京池袋防災館，年參觀人數皆將近7萬人次，桃園防災館開館才一年，就已吸引超過17萬人次參觀。

消防局表示，桃園防災館是由桃園市政府消防局自行管理運作，每月有近1萬5000參觀人次，成了桃園的熱門踩點行程之一，來館民眾除了各縣市機關、學校、團體，還有日本、韓國、馬來西亞等8個國外團體曾前來參觀體驗。

消防局表示，台灣近幾年來努力推動防災教育，桃園防災館則透過AR、VR等科技結合生硬的防災知識，並利用互動式手法，改變民眾對防災宣導僵化的印象，希望成為翻轉防災教育的領頭羊。

消防局長謝呂泉表示，台灣是天然災害風險最高的國家之一，希望藉由防災館各項互動設施，讓市民願意主動前來參觀體驗，學習正確的防災知識，而為了迎接一週年慶，桃園防災館將於10月中旬陸續推出週年慶系列活動，邀請民眾一同前來共襄盛舉，在遊戲中學習火災、地震、風災等防災知識。

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