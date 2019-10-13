小心！凌晨趴地翻鞋櫃 台中怪怪男出沒

2019-10-13 22:13

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名張姓民眾，在臉書社團「我是太平人」貼文，並上傳監視器，監視影像中可看到一名陌生男子，10日凌晨突然站在一間民宅車庫外觀察後，接著潛入車庫趴在鞋櫃前翻箱倒櫃，後來疑似未找到中意的物品，空手騎單車離開，張男提醒大家「別把貴重物品放在門外」，警方得知目前正擴大調閱監視器，釐清這名男子的動機。

這名張姓民眾，昨晚在臉書社團「我是太平人」貼文，並上傳監視器畫面，提醒大家一名陌生男子，10日凌晨潛入太平長億北街的住處前車庫疑似要偷東西，提醒大家小心。

監視器畫面顯示，該名男子10日凌晨近1點時，出現在該處民宅車庫外，接著往內觀察一段時間後，突然鬼鬼祟祟潛入，並趴在地上打開鞋櫃翻箱倒櫃，但疑似因沒找到中意的東西趕緊起身離開，並騎上停在對面的腳踏車逃逸。

太平分局太平派出所副所長邱猷結表示，並未接獲民眾報案，不過從臉書社團發現後主動了解，屋主表示並沒有東西被偷走，目前發現該名男子騎腳踏車離開，正擴大調閱監視器追查身分，了解該名男子的動機。

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