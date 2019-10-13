驚險！躲查緝、外勞爬屋頂 南警逮5逃逸外勞

2019-10-13 13:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警五分局開元派出所近日晚間在北區北安橋下執行防酒駕勤務時，攔查1輛小貨車，車上4名越南男外勞乘客下車四處逃竄，警方抓回兩人，並到北園街1民宅查緝，赫見有多名外勞，其中1外勞還爬到鄰宅屋頂躲藏，仍被警方揪下來，在這民宅又查獲2男、1女越南逃逸外勞，均依法移交移民署收容。

10月11日晚間10時許，五分局警方在北安橋下執勤時、攔下1輛小貨車，員警請車內司機與乘客下車受檢時，車內4名外勞男子下車後突然四處逃竄，警方立即控制貨車司機及分頭追人，將其中2名逃逸外勞壓制帶回，經查逃跑的4名男子都是越南籍逃逸外勞。

警方將貨車王姓司機與2名逃逸外勞帶回派出所調查，王姓司機供稱他是受人委託把這些外勞載到北區南園街某民宅、並表示該處還有4至5名越南籍逃逸外勞居住。

五分局開元所長莊文輝隨即通報分局防治組協助，並調派所內10名警力前往探查，發現該處民宅確實有外勞居住，外勞看見警方到場，有的來不及穿上衣褲、驚慌四處逃竄，1名外勞甚至攀爬到一旁民宅屋頂躲藏。

警方為防意外發生，也爬上附近民宅鐵皮屋頂搜尋，順利地將這名逃上屋頂的外勞帶回屋內。警方清查現場共住有8名越南籍外勞，其中3名是逃逸外勞（1 女、2 男）。警方訊後將兩批共5名越南籍逃逸外勞移送移民署收容；王姓司機涉違反就業服務法部分、也將函送勞工局裁罰。

五分局警方提醒民眾勿非法雇用外籍逃逸移工，違法雇主依勞基法第57條規定可裁罰15萬元到75萬元。另外籍人士在台犯罪問題也會依本國法令處理，希望外籍移工勿從事非法活動 ，保護自身安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法