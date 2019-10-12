惡劣！冒充南方澳斷橋傷者女兒 發集氣文被抓包造假

2019-10-12 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕南方澳大橋1日崩塌斷裂，幾天後一名自稱張語芬的女士，在社群平台投稿宣稱其父是事故傷者之一，號召網友為爸爸集氣。不過「台灣事實查核中心」經查發現許多疑點，認定是「以愛心名義發動的假集氣文」，所附照片經查也不是斷橋事件傷患。

社群媒體4日起流傳一則「張語芬」寫的「集氣文」，表示爸爸是宜蘭南方澳斷橋事件傷者，「由於車隨著崩塌橋面墜落橋下碼頭，醫生說有可能就一直躺在病床上了」，強調近日是關鍵時刻，請大家幫她一起祈禱，並附上一名男子躺在病床上的照片。

台灣事實查核中心經查指出，傷患名單中僅油罐車司機一人姓張，但宜蘭羅東博愛醫院表示，張姓司機的女兒不叫「張語芬」，而且張姓司機在身體情況穩定下，4日進行肋骨固定手術，期間醫師從未說過「可能就會一直躺在病床上」等語。

查核中心分析，集氣文附圖中，光頭病患穿點狀病人服，枕在米色枕頭上；事實上張姓司機頭髮濃密烏黑，博愛醫院病人服是直條紋、枕頭為藍色，吸呼器機型與病患嘴裡的咬口器也和照片不一樣。綜上所述，這是一則「錯誤訊息」。

經本報進一步查詢，網路上流傳的「語芬女士祈禱」文，有的自稱「張語芬」，有的寫「何語芬」。此外，集氣文的附圖是2012年一名部落客紀錄家人病情所拍攝的照片。

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